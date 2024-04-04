Ядерная установка «Источник нейтронов» обесточена в Харькове из-за обстрелов рф

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Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» у Харкові знеструмлена о 8.30 4 квітня після ударів по Харкову.

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Про це повідомили у пресслужбі Держінспекції ядерного регулювання.

Після знеструмлення спрацювала система аварійного енергозабезпечення, почали працювати дизель-генератори. За даними держінспекції, радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» повідомив, що загрози для навколишнього середовища та людей немає. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, у роботу включені аварійні дизель-генератори.

Радіаційна ситуація на майданчику ядерної установки в межах норми.

Установка «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

Історія питання

14 лютого 2024 року СБУ оголосила трьом російським генералам та двом полковникам підозри за обстріли ядерного об'єкта в Харкові. За даними слідства, тільки протягом 2022 року за їхніми вказівками окупанти понад 70 разів здійснили прицільні удари по дослідницькій установі ядерних технологій «Джерело нейтронів» у Харкові.

Під час атак загарбники використовували авіабомби ФАБ-500, а також реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».

Крім того, рашисти обстрілювали цивільний ядерний об'єкт з важкої ствольної артилерії типу «Піон», «Мста-С», «Акація» та мінометів.

Це підприємство працює при Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» і є діючим науково-дослідним центром атомної промисловості та ядерної енергетики. Таким чином ворожі удари могли спричинити екологічну катастрофу міжрегіонального масштабу.