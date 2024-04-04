За экс-советника Офиса президента Шило уже внесли залог

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Артем Шило, фото: Bihus.Info
За экс-советника Офиса президента Шило уже внесли залогhttps://racurs.ua/n194038-za-eks-sovetnika-ofisa-prezidenta-shilo-uje-vnesli-zalog.htmlРакурс
За Артема Шила, колишнього радника Офісу президента України, вже внесли 30 млн грн застави.
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Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на коментар Вищого антикорупційного суду.
Також про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Центр протидії корупції.
Зазначається, що після внесення застави Шило має дотримуватися низки обов’язків, зокрема:
- здати закордонні паспорти;
- носити електронний браслет;
- йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, міністром Олександром Камишіним, віце-прем'єром Олександр Кубраковим та низкою інших осіб.
У разі порушення обов’язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету.
Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав Шилу запобіжний захід — два місяці арешту з альтернативою внесення застави у 30 млн грн. Його підозрюють у завданні збитків «Укрзалізниці» на майже 95 млн грн.
Джерело: «Громадське», ЦПК