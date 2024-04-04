За екс-радника Офісу президента Артема Шила вже внесли заставу

Артем Шило, фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n194038-za-eks-radnyka-ofisu-prezydenta-shyla-vje-vnesly-zastavu.html

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За Артема Шила, колишнього радника Офісу президента України, вже внесли 30 млн грн застави.

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Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на коментар Вищого антикорупційного суду.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що після внесення застави Шило має дотримуватися низки обов’язків, зокрема:

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет;

йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, міністром Олександром Камишіним, віце-прем'єром Олександр Кубраковим та низкою інших осіб.

У разі порушення обов’язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав Шилу запобіжний захід — два місяці арешту з альтернативою внесення застави у 30 млн грн. Його підозрюють у завданні збитків «Укрзалізниці» на майже 95 млн грн.

Джерело: «Громадське», ЦПК