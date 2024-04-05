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ССО уничтожили позицию российских минометчиков. Фото:
ССО уничтожили позицию российских минометчиков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194056-sso-unichtojili-poziciu-rossiyskih-minometchikov-video.htmlРакурс
Сили спецоперацій знищили мінометну позицію російських окупантів.
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Бійці 8-го полку ССО під час розвідки на одній з операційних ділянок фронту виявили мінометну позицію противника та особовий склад поблизу неї. Після встановлення координатів по ворогу завдали удару FPV-дронами. Росіяни зазнали втрат. Про це командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebook.
Таким чином були ліквідовані п’ятеро ворожих солдатів, а ще четверо зазнали поранень. Також було знищено позицію 82-мм міномета і пошкоджено російську бойову машину піхоти.
Нагадаємо, днями бійці Сил спеціальних операцій за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.