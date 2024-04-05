Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ССО уничтожили позицию российских минометчиков. Фото:

ССО уничтожили позицию российских минометчиков (ВИДЕО)

5 апр 2024, 12:19
999

Сили спецоперацій знищили мінометну позицію російських окупантів.


.

Бійці 8-го полку ССО під час розвідки на одній з операційних ділянок фронту виявили мінометну позицію противника та особовий склад поблизу неї. Після встановлення координатів по ворогу завдали удару FPV-дронами. Росіяни зазнали втрат. Про це командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebook.

Таким чином були ліквідовані п’ятеро ворожих солдатів, а ще четверо зазнали поранень. Також було знищено позицію 82-мм міномета і пошкоджено російську бойову машину піхоти.

Нагадаємо, днями бійці Сил спеціальних операцій за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров