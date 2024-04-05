ССО уничтожили позицию российских минометчиков. Фото:

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Сили спецоперацій знищили мінометну позицію російських окупантів.

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Бійці 8-го полку ССО під час розвідки на одній з операційних ділянок фронту виявили мінометну позицію противника та особовий склад поблизу неї. Після встановлення координатів по ворогу завдали удару FPV-дронами. Росіяни зазнали втрат. Про це командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebook.

Таким чином були ліквідовані п’ятеро ворожих солдатів, а ще четверо зазнали поранень. Також було знищено позицію 82-мм міномета і пошкоджено російську бойову машину піхоти.

Нагадаємо, днями бійці Сил спеціальних операцій за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.