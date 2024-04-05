Украинский дрон UJ-22. Фото:

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Ракурс

Україна може атакувати російські Урал та Заполяр’я за допомогою БПЛА.

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Після атаки на завод у Татарстані, Україна незабаром може застосувати далекобійні дрони, які здані атакувати Урал та Заполяр’я. Для одного з ударів по Татарстану, який знаходилися за 1 тис. 300 км від лінії фронту, використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км. Про це повідомило видання Bild з посиланням на джерело.

Очевидно, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 «Летюча лисиця», — стверджує неназваний співрозмовник.

За інформацією Bild, далекобійні дрони компенсують дефіцит в України ракет середньої та великої дальності.

Зазначається, що до кінця 2024 року ЗСУ отримають від десятка виробників дрони з дальністю польоту до 2 тис. 500 км. А київське конструкторське бюро «Промінь» розробило безпілотник «Сокіл-3000», який може пролетіти до 3 тис. 300 км.

У статті йдеться про те, що нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз, зокрема аеродром «Оленья», де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють крилатими ракетами Україну.

Нагадаємо, днями українські Сили оборони вперше атакували безпілотниками цілі у російському Татарстані, який знаходиться за 1 тис. 300 км від лінії фронту. Дрони ГУР атакували завод зі збірки ударних безпілотників «Шахед» в особливій економічній зоні «Алабуга».

Також був атакований нафтопереробний завод «Танеко», який входить до десятка найбільших НПЗ росії.

Джерело: Bild