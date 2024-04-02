ГУР атакувало завод зі збірки «Шахедів» у Татарстані. Карти

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Ракурс

Воєнна розвідка України здійснила атаку дронів на російську Республіку Татарстан.

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Українські БПЛА вдарили по заводі, на якому росіяни збирають іранські дрони-камікадзе «Шахед», маркуючи їх під «Герань-2». Цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Про це повідомило «Громадське» з посиланням на ГУР.

Раніше чиновники США заявляли, що особлива економічна зона «Алабуга» підтримує контракт із російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed. У Москві очікують, що на цих підприємствах буде виготовлено тисячі дронів до 2025 року.

У мережі припускають, що удар по підприємству в Татарстані було завдано «прокачаним» дроном UJ-22 Airborne, який виробляє компанія «Укрджет». Цей БПЛА може перебувати на висоті 6 км до 14 годин поспіль. Заявлена дальність польоту складає понад 800 км. Безпілотники може нести некеровані авіабомби та оптику для розвідки.

Нагадаємо, 2 квітня дрони вперше з початку повномасштабної війни атакували російський Татарстан. Під ударом перебувала особлива економічна зона «Алабуга» промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі, яка знаходиться за 1 тис. 200 км від України.

Місцева влада заявляла, що два БПЛА сьогодні вранці влучили по підприємству та гуртожитку. Повідомлялося про п’ятьох постраждалих.

Джерело: «Громадське»