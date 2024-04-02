Дрони атакували НПЗ у Татарстані. Фото: російські пабліки

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Ракурс

Російський Татарстан вперше з початку повномасштабної війни був атакований безпілотниками.

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Відбулася атака близько 6.00 2 квітня. Гучно було на території особливої економічної зони «Алабуга», яка знаходиться біля міста у Єлабуга. Два БПЛА влучили по нафтопереробному заводу «Елаз-Нафтопродукт» та гуртожитку. Місцеві чиновники заявляють про щонайменше п’ятьох поранених та руйнування будівель. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Місто Єлабуга знаходиться за приблизно 1 тис. 200 км від кордону з Україною.

«Алабуга» — особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Займає площу 3903,5 га. В «Алабузі» росія налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.

Нагадаємо, 25 березня в Службі безпеки України заявили, що з початку 2024 року року українські безпілотники уразили 13 російських НПЗ. Ці підприємства пошкоджені й частково виведені з ладу. Внаслідок ударів експорт російської нафти впав на третину.