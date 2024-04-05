Рада в тупике, нардепы недовольны концентрацией власти в Офисе президента

https://racurs.ua/n194067-rada-v-tupike-nardepy-nedovolny-koncentraciey-vlasti-v-ofise-prezidenta.html

Ракурс

Верховна Рада зайшла в глухий кут, оскільки нардепи з більшості «Слуги народу» нібито демотивовані та ображені на Офіс президента.

.

За даними журналістів The Kyiv Independent, нардепи невдоволені обмеженнями на поїздки за кордон, поганою комунікацією або тиском з боку інших державних органів та концентрацією влади в Офісі президента.

Видання нагадує, що у Верховній Раді зараз рекордно низьке число депутатів — 401. Це при тому, що за законом мало бути 450. Одразу після виборів у 2019 році їх було 424 (частина мандатів залишилася вільною через неможливість провести вибори в окупованому Криму та на Донбасі).

Відтоді було заборонено 11 проросійських політичних партій, чотирьох депутатів позбавили мандатів. Також народні обранці подавали у відставки, залишали парламент через кримінальні справи, отримували посади в уряді та помирали.

При цьому Рада навіть заблокувала для нардепів можливість піти у відставку, крім як за станом здоров’я. «Слуга народу» при цьому має формальну більшість у 235 голосів. Для ухвалення більшості законів потрібні лише 226.

Але «слуги», попри неможливість подати у відставку, можуть просто не ходити на роботу й не голосувати. Так, на засіданні парламенту 28 березня було зареєстровано лише 154 члени фракції.

Представниця Офісу президента Ірина Побєдоносцева заявила, що звинувачення ОП у втручанні в закордонні поїздки депутатів «не відповідають дійсності». Вона зазначила, що за затвердження поїздок відповідає керівництво парламенту.