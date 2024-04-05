Российские нацисты разбомбили офис "Врачей без границ" в Покровске

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Російські воєнні злочинці розбомбили офіс «Лікарів без кордонів» у Покровську. Близько 3-ї години ночі російські війська обстріляли Покровськ на Донеччині. Серед іншого, зруйновано офіс міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів».

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З-поміж співробітників організації поранених немає, але постраждали п’ятеро місцевих мешканців, які перебували поблизу офісу.

Представники організації наголосили, що засуджують атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям на Донеччині, і закликали захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров’я.

Атака на наш офіс — не поодинокий випадок. Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу, — цитує Фейсбук-стоірнка «Лікарів без кордонів» свого представника в Україні Вінченцо Порпілью.

5 квітня близько 3.00 війська рф обстріляли Покровськ на Донеччині. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. В результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин. Крім того, в районі обстрілу пошкоджені декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.