Две журналистки получили ранения во время повторного обстрела Запорожья

https://racurs.ua/n194072-dve-jurnalistki-poluchili-raneniya-vo-vremya-povtornogo-obstrela-zaporojya-video.html

Ракурс

Журналістка ТСН Кіра Овес та журналістка «Укрінформу» Ольга Звонарьова зазнали поранень під час повторного обстрілу Запоріжжя.

.

Інцидент стався, коли медійники знімали наслідки попереднього удару по Запоріжжю.

Інформагентство «Укрінформ» повідомило, що Звонарьова наразі перебуває в операційній.

Нагадаємо, увечері 5 квітня росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.

Росіяни вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетами, є влучання в цивільну інфраструктуру. Наслідок удару російських нацистів — троє загиблих, 19 поранених. За даними правоохоронців, спочатку загарбники атакували місто трьома ракетами, через деякий час здійснили повторний удар ще двома.