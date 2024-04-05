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Ракурс
Две журналистки получили ранения во время повторного обстрела Запорожья

Две журналистки получили ранения во время повторного обстрела Запорожья (ВИДЕО)

5 апр 2024, 19:50
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Журналістка ТСН Кіра Овес та журналістка «Укрінформу» Ольга Звонарьова зазнали поранень під час повторного обстрілу Запоріжжя.


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Інцидент стався, коли медійники знімали наслідки попереднього удару по Запоріжжю.

Інформагентство «Укрінформ» повідомило, що Звонарьова наразі перебуває в операційній.

Нагадаємо, увечері 5 квітня росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.

Росіяни вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетами, є влучання в цивільну інфраструктуру. Наслідок удару російських нацистів — троє загиблих, 19 поранених. За даними правоохоронців, спочатку загарбники атакували місто трьома ракетами, через деякий час здійснили повторний удар ще двома.

Источник: Ракурс


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