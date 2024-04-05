росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські

https://racurs.ua/ua/n194071-rosiya-zavdala-povtornogo-udaru-po-zaporijju-koly-na-misci-pracuvaly-ryatuvalnyky-y-policeyski.html

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росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.

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Там перебували журналісти із «Суспільне Запоріжжя», які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувались із пораненими. Кореспонденти «Суспільного» вціліли, втім були поранені їхні колеги з Укрінформу та 1+1.

За даними Нацполіції, РФ вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснила повторний удар ще двома ракетами.

За даними Нацполіції, рф вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснила повторний удар ще двома ракетами.

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох, повідомив голова ОВА. Ще 13 людей поранені, четверо з них у важкому стані.