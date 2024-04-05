Вибухи на військових аеродромах в російських містах Енгельс, Єйськ та Курськ — результат спецоперації ГУР та СБУhttps://racurs.ua/ua/n194070-vybuhy-na-viyskovyh-aerodromah-v-rosiyskyh-mistah-engels-ieysk-ta-kursk-rezultat-specoperaciyi.htmlРакурс
Вибухи на військових аеродромах в російських містах Енгельс, Єйськ та Курськ — результат спецоперації ГУР та СБУ.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела у спецслужбах.
За інформацією джерел у ГУР, у результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі «Енгельс-2».
Окрім цього, там загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.
Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів БПЛА там ліквідовано щонайменше четверо окупантів і повністю згоріли два ворожі Су-25.
Також співрозмовники повідомили про ураження аеродрому в Курську (наразі без подробиць).
Ніч на 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації в цілому. Наслідки лише цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як кажуть, «ще не починали», — заявив співрозмовник видання в ГУР.