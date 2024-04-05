Кабмін пропонує карати позбавленням волі за відмову від медогляду у ТЦК

https://racurs.ua/ua/n194069-kabmin-proponuie-karaty-pozbavlennyam-voli-za-vidmovu-vid-medoglyadu-u-tck.html

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, за яким відмова від проходження медичного огляду вважатиметься ухиленням від призову та каратиметься позбавленням волі до 5 років.

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На розгляді у Верховній Раді він буде 10−11 квітня.

У поданій урядом редакції зазначено, що «ухилення від призову на військову службу з мобілізації (у тому числі відмова від проходження медичного огляду) карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років». Верховна Рада ще може цю норму із законопроекту виключити. Розглядатимуть його наступного тижня

ТЦК викликатимуть 25-річних призовників для оновлення даних, проходження ВЛК і переведення у статус військовозобов’язаних, повідомили 5 квітня у Генштабі.