Российский беспилотник «Орлан-10», фото: «ЮГ.today»

https://racurs.ua/n194097-dva-rossiyskih-orlana-sbili-nad-chernym-morem-infografika.html

Ракурс

Над акваторією Чорного моря на Одещині сьогодні, 6 квітня, вдень, збили два російські розвідувальні безпілотники.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».