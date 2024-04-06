Російський безпілотник «Орлан-10», фото: «ЮГ.today»

https://racurs.ua/ua/n194097-dva-rosiyski-orlany-zbyly-nad-chornym-morem-infografika.html

Ракурс

Над акваторією Чорного моря на Одещині сьогодні, 6 квітня, вдень, збили два російські розвідувальні безпілотники.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».