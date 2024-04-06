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Російський безпілотник «Орлан-10», фото: «ЮГ.today»
Два російські «Орлани» збили над Чорним морем (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194097-dva-rosiyski-orlany-zbyly-nad-chornym-morem-infografika.htmlРакурс
Над акваторією Чорного моря на Одещині сьогодні, 6 квітня, вдень, збили два російські розвідувальні безпілотники.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».
Вдень 6 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Орлан-10», — вказано у повідомленні.