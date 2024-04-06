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Ракурс
Російський безпілотник «Орлан-10», фото: «ЮГ.today»

Два російські «Орлани» збили над Чорним морем (ІНФОГРАФІКА)

6 кві 2024, 16:25
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Над акваторією Чорного моря на Одещині сьогодні, 6 квітня, вдень, збили два російські розвідувальні безпілотники.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Вдень 6 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Орлан-10», — вказано у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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