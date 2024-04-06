Российские захватчики предлагают брать ипотеку людям, у которых забрали жилье

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Оккупанты предлагают брать ипотеку украинцам, потерявшим жилье на ВОТ, фото: «Укринформ»
Российские захватчики предлагают брать ипотеку людям, у которых забрали жильеhttps://racurs.ua/n194098-rossiyskie-zahvatchiki-predlagaut-brat-ipoteku-ludyam-u-kotoryh-zabrali-jile.htmlРакурс
У зруйнованому росіянами Маріуполі Донецької області окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив, пропонує брати іпотеку.
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Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Таким чином кремлівські банки заробляють на горі простих людей, яке створив сам Кремль, — наголошують у ЦНС. — При цьому, москва ще й виставляє це як турботу про місцеве населення та своє власне досягнення.
У ЦНС закликають повідомляти до відповідного чат-бота про колаборантів у Маріуполі, щоб вони понесли відповідальність за злочини перед народом України.