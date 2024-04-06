Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты предлагают брать ипотеку украинцам, потерявшим жилье на ВОТ, фото: «Укринформ»

Российские захватчики предлагают брать ипотеку людям, у которых забрали жилье

6 апр 2024, 16:49
999

У зруйнованому росіянами Маріуполі Донецької області окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив, пропонує брати іпотеку.


.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таким чином кремлівські банки заробляють на горі простих людей, яке створив сам Кремль, — наголошують у ЦНС. — При цьому, москва ще й виставляє це як турботу про місцеве населення та своє власне досягнення.

У ЦНС закликають повідомляти до відповідного чат-бота про колаборантів у Маріуполі, щоб вони понесли відповідальність за злочини перед народом України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров