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Ракурс
Окупанти пропонують брати іпотеку українцям, які втратили житло на ТОТ, фото: «Укрінформ»

Російські загарбники пропонують брати іпотеку людям, у яких забрали житло

6 кві 2024, 16:49
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У зруйнованому росіянами Маріуполі Донецької області окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив, пропонує брати іпотеку.


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Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таким чином кремлівські банки заробляють на горі простих людей, яке створив сам Кремль, — наголошують у ЦНС. — При цьому, москва ще й виставляє це як турботу про місцеве населення та своє власне досягнення.

У ЦНС закликають повідомляти до відповідного чат-бота про колаборантів у Маріуполі, щоб вони понесли відповідальність за злочини перед народом України.

Джерело: Ракурс


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