Російські загарбники пропонують брати іпотеку людям, у яких забрали житло

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Окупанти пропонують брати іпотеку українцям, які втратили житло на ТОТ, фото: «Укрінформ»
Російські загарбники пропонують брати іпотеку людям, у яких забрали житлоhttps://racurs.ua/ua/n194098-rosiyski-zagarbnyky-proponuut-braty-ipoteku-ludyam-u-yakyh-zabraly-jytlo.htmlРакурс
У зруйнованому росіянами Маріуполі Донецької області окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив, пропонує брати іпотеку.
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Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Таким чином кремлівські банки заробляють на горі простих людей, яке створив сам Кремль, — наголошують у ЦНС. — При цьому, москва ще й виставляє це як турботу про місцеве населення та своє власне досягнення.
У ЦНС закликають повідомляти до відповідного чат-бота про колаборантів у Маріуполі, щоб вони понесли відповідальність за злочини перед народом України.