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Ракурс
россия продолжает наносить ракетные удары по Одесщине, фото: «ArmyInform»

Рашисты ударили «Искандером» по Одесскому району

6 апр 2024, 17:12
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Російські загарбники продовжують завдавати точкові балістичні удари по півдню України.


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Сьогодні, 6 квітня, по обіді рашисти спрямували ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одеському району. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що ракета вдарила по об'єкту комунального господарства. В результаті:

  • пошкоджено обладнання та адмінбудівлю;
  • загинув цивільний співробітник.

Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття. Бережіть себе, як ми бережемо Україну! — наголошують у Силах оборони.

Источник: Ракурс


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