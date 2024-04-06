Рашисты ударили «Искандером» по Одесскому району

россия продолжает наносить ракетные удары по Одесщине, фото: «ArmyInform»

https://racurs.ua/n194099-rashisty-udarili-iskanderom-po-odesskomu-rayonu.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують завдавати точкові балістичні удари по півдню України.

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Сьогодні, 6 квітня, по обіді рашисти спрямували ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одеському району. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що ракета вдарила по об'єкту комунального господарства. В результаті:

пошкоджено обладнання та адмінбудівлю;

загинув цивільний співробітник.