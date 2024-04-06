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Последствия российского удара по Харькову, фото: Сергей Болвинов
В Харькове возросло количество жертв ночного российского ракетного удара (ФОТО)https://racurs.ua/n194095-v-harkove-vozroslo-kolichestvo-jertv-nochnogo-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, завдали удару по Харкову ракетами С-300.
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Наразі відомо вже про сімох загиблих, ще 11 людей отримали поранення. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.
Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів-години після першого, — зазначив Болвінов. — Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев’ятиповерхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.