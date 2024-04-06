Последствия российского удара по Харькову, фото: Сергей Болвинов

https://racurs.ua/n194095-v-harkove-vozroslo-kolichestvo-jertv-nochnogo-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, завдали удару по Харкову ракетами С-300.

.

Наразі відомо вже про сімох загиблих, ще 11 людей отримали поранення. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.