Наслідки російського удару по Харкову, фото: Сергій Болвінов

https://racurs.ua/ua/n194095-u-harkovi-zrosla-kilkist-jertv-nichnogo-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, завдали удару по Харкову ракетами С-300.

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Наразі відомо вже про сімох загиблих, ще 11 людей отримали поранення. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.