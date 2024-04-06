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Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову, фото: Сергій Болвінов

У Харкові зросла кількість жертв нічного російського ракетного удару (ФОТО)

6 кві 2024, 15:13
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, завдали удару по Харкову ракетами С-300.


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Наразі відомо вже про сімох загиблих, ще 11 людей отримали поранення. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.

Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів-години після першого, — зазначив Болвінов. — Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев’ятиповерхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.

Наслідки російського удару по Харкову, фото: Сергій Болвінов

Джерело: Ракурс


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