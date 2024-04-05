Суд зобов’язав відкрити справу щодо власників «Епіцентру» за колабораціонізм

https://racurs.ua/ua/n194080-sud-zobov-yazav-vidkryty-spravu-stosovno-gereg-za-kolaboracionizm.html

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Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора внести відомості до ЄРДР за статтею «колабораційна діяльність» через скаргу партії «Народовладдя».

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Партійці просили відкрити справу за фактами з розслідування «Схем», у якому йшлося про те, що власники мережі «Епіцентр» — народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина — з 2014 року і до кінця липня 2022 року щомісячно виплачували заробітну плату управителю колишніх «Епіцентрів» на окупованій Донеччині Геннадію Гальчуку, який нині є депутатом від прокремлівської партії «Єдина Росія».

Олександр Герега — народний депутат України. Разом з дружиною Галиною вони — власники великої мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр».

Частина з магазинів залишилася в окупації. Мережа «Епіцентр» на окупованому Донбасі змінила назву на «Галактика». І протягом восьми років вважалося, що «Галактики» є «віджатим» у Герег бізнесом, з яким вони більше не мають жодних зв’язків.

Але журналісти «Схем» виявили, що головний управитель «Галактик» — як до повномасштабного вторгнення, так і після нього — щомісяця отримував зарплату від Герег, їздив на підконтрольну Україні територію та фінансував засновану ними партію.