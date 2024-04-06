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Ракурс
росія продовжує завдавати ракетних ударів по Одещині, фото: «ArmyInform»

Рашисти вдарили «Іскандером» по Одеському району

6 кві 2024, 17:12
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Російські загарбники продовжують завдавати точкові балістичні удари по півдню України.


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Сьогодні, 6 квітня, по обіді рашисти спрямували ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одеському району. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що ракета вдарила по об'єкту комунального господарства. В результаті:

  • пошкоджено обладнання та адмінбудівлю;
  • загинув цивільний співробітник.

Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття. Бережіть себе, як ми бережемо Україну! — наголошують у Силах оборони.

Джерело: Ракурс


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