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Уничтожение автомобиля российских захватчиков, скриншот видео
Пограничники ударом FPV-дрона уничтожили автомобиль с рашистами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194100-pogranichniki-udarom-fpv-drona-unichtojili-avtomobil-s-rashistami-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона спалили автомобіль із російськими загарбниками.
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Відповідне відео сьогодні, 6 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Півдні прикордонники-аеророзвідники влучною роботою з FPV-дронів спалили автівку окупантів, а її пасажирів «розрахували» на 200−300, — вказано в описі відео.