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Знищення автівки російських загарбників, скріншот відео
Прикордонники ударом FPV-дрона знищили автівку з рашистами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194100-prykordonnyky-udarom-fpv-drona-znyschyly-avtivku-za-rashystamy-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона спалили автомобіль із російськими загарбниками.
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Відповідне відео сьогодні, 6 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Півдні прикордонники-аеророзвідники влучною роботою з FPV-дронів спалили автівку окупантів, а її пасажирів «розрахували» на 200−300, — вказано в описі відео.