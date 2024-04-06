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Ракурс
Знищення автівки російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники ударом FPV-дрона знищили автівку з рашистами (ВІДЕО)

6 кві 2024, 17:31
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Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона спалили автомобіль із російськими загарбниками.


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Відповідне відео сьогодні, 6 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Півдні прикордонники-аеророзвідники влучною роботою з FPV-дронів спалили автівку окупантів, а її пасажирів «розрахували» на 200−300, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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