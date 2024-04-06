«Альфа» за два тижні уразила понад 450 ворожих цілей. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n194094-specy-alfy-za-dva-tyjni-urazyly-ponad-450-vorojyh-ciley-video.html

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Служба безпеки України продовжує завдавати ударів по російських загарбниках.

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Зокрема, а два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами наші воїни уразили понад 450 ворожих цілей. Серед знищеного — 14 танків, сім систем протиповітряної оборони, 30 артилерійських систем та 41 бойову броньовану машину. Про це 6 квітня Служба безпеки України повідомила у Facebook.

Також були знищені 12 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 178 одиниць військового транспорту. Крім того, ударні БпЛА української спецслужби знищили 41 антену зв’язку та сім систем спостереження. Крім того, уражено 121 ворожу позицію та укріплення й вісім складів із боєприпасами російських загарбників.

Зазначається, що відпрацювали по ворогах спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Нагадаємо, днями бійці 8-го полку ССО під час розвідки на одній з операційних ділянок фронту виявили мінометну позицію противника та особовий склад поблизу неї. По ворогу завдали удару FPV-дронами.