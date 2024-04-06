Взрывная волна повредила около 100 окон в Одессе, фото: Геннадий Труханов

https://racurs.ua/n194104-v-odesse-vzryvnaya-volna-posle-sbitiya-rakety-povredila-okna-v-16-domah-foto.html

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В Одесі вибухова хвиля, спричинена російською ракетною атакою 5 квітня, пошкодила близько 100 вікон у 16 житлових будинках.

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Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Вчора, після збиття ворожої ракети, вибуховою хвилею пошкоджено за попередніми даними близько 100 вікон в 16 житлових будинках: вікна та балкони квартир та вікна в місцях загального користування у парадних, — зазначив Труханов.