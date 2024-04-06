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Взрывная волна повредила около 100 окон в Одессе, фото: Геннадий Труханов
В Одессе взрывная волна после сбития ракеты повредила окна в 16 домах (ФОТО)https://racurs.ua/n194104-v-odesse-vzryvnaya-volna-posle-sbitiya-rakety-povredila-okna-v-16-domah-foto.htmlРакурс
В Одесі вибухова хвиля, спричинена російською ракетною атакою 5 квітня, пошкодила близько 100 вікон у 16 житлових будинках.
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Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Вчора, після збиття ворожої ракети, вибуховою хвилею пошкоджено за попередніми даними близько 100 вікон в 16 житлових будинках: вікна та балкони квартир та вікна в місцях загального користування у парадних, — зазначив Труханов.
Також постраждали 3 вікна у будинку садівника нашого КП «Міськзелентрест» та 15 вікон у ліцеї № 23, — додав він.