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Взрывная волна повредила около 100 окон в Одессе, фото: Геннадий Труханов

В Одессе взрывная волна после сбития ракеты повредила окна в 16 домах (ФОТО)

6 апр 2024, 19:58
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В Одесі вибухова хвиля, спричинена російською ракетною атакою 5 квітня, пошкодила близько 100 вікон у 16 житлових будинках.


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Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Вчора, після збиття ворожої ракети, вибуховою хвилею пошкоджено за попередніми даними близько 100 вікон в 16 житлових будинках: вікна та балкони квартир та вікна в місцях загального користування у парадних, — зазначив Труханов.

Також постраждали 3 вікна у будинку садівника нашого КП «Міськзелентрест» та 15 вікон у ліцеї № 23, — додав він.

Вибухова хвиля пошкодила близько 100 вікон в Одесі, фото: Геннадій Труханов

Источник: Ракурс


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