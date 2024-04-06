Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n194106-rashisty-udarili-po-harkovu-modificirovannoy-aviabomboy-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 квітня, завдали удару по цивільній міській забудові Харкова модифікованою авіабомбою УМБП.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок авіаудару ❗️загинув 49-річний чоловік. Також постраждали чотири людини: