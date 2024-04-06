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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Олег Синегубов

Рашисты ударили по Харькову модифицированной авиабомбой (ФОТО)

6 апр 2024, 20:58
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Російські загарбники сьогодні, 6 квітня, завдали удару по цивільній міській забудові Харкова модифікованою авіабомбою УМБП.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок авіаудару ❗️загинув 49-річний чоловік. Також постраждали чотири людини:

  • 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами;
  • у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.

Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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