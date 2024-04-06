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Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов
Рашисти вдарили по Харкову модифікованою авіабомбою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194106-rashysty-vdaryly-po-harkovu-modyfikovanou-aviabombou-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 квітня, завдали удару по цивільній міській забудові Харкова модифікованою авіабомбою УМБП.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок авіаудару ❗️загинув 49-річний чоловік. Також постраждали чотири людини:
- 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами;
- у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.