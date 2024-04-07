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Рашисты совершили очередную ночную атаку дронами-камикадзе по Украине, фото: «Мілітарний»

17 российских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на 7 апреля (ИНФОГРАФИКА)

7 апр 2024, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні застосувавши ракети та дрони-камікадзе.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог завдав удару:

  • керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини;
  • балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • 17 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (окупований Крим).

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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