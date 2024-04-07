Рашисты совершили очередную ночную атаку дронами-камикадзе по Украине, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/n194110-17-rossiyskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-v-noch-na-7-aprelya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні застосувавши ракети та дрони-камікадзе.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог завдав удару:

керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини;

балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму;

17 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (окупований Крим).

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.