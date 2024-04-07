В Харькове российский беспилотник попал в частный дом, есть пострадавшие

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Рашисты снова атаковали Харьков беспилотниками, фото: «Детектор Медиа»
В Харькове российский беспилотник попал в частный дом, есть пострадавшиеhttps://racurs.ua/n194109-v-harkove-rossiyskiy-bespilotnik-popal-v-chastnyy-dom-est-postradavshie.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, о 00.50 вдарили по Харкову безпілотниками.
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В результаті пошкоджено приватний будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, — зазначив він.
Крім того, о 01.40 окупанти вдарили «Шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.
Також про атаку російських безпілотників у своєму Telegram-каналі о 01.17 повідомив міський голова Харкова Іван Терехов.
Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, — зазначив він.