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Ракурс
Рашисти знову атакували Харків безпілотниками, фото: «Детектор Медіа»

У Харкові російський безпілотник влучив у приватний будинок, є постраждалі

7 кві 2024, 08:27
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Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, о 00.50 вдарили по Харкову безпілотниками.


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В результаті пошкоджено приватний будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, — зазначив він.

Крім того, о 01.40 окупанти вдарили «Шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.

Також про атаку російських безпілотників у своєму Telegram-каналі о 01.17 повідомив міський голова Харкова Іван Терехов.

Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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