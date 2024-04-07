У Харкові російський безпілотник влучив у приватний будинок, є постраждалі

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Рашисти знову атакували Харків безпілотниками, фото: «Детектор Медіа»
У Харкові російський безпілотник влучив у приватний будинок, є постраждаліhttps://racurs.ua/ua/n194109-u-harkovi-rosiyskyy-bezpilotnyk-vluchyv-u-pryvatnyy-budynok-ie-postrajdali.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, о 00.50 вдарили по Харкову безпілотниками.
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В результаті пошкоджено приватний будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, — зазначив він.
Крім того, о 01.40 окупанти вдарили «Шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.
Також про атаку російських безпілотників у своєму Telegram-каналі о 01.17 повідомив міський голова Харкова Іван Терехов.
Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, — зазначив він.