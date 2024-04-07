Российские захватчики совершили очередную ракетную атаку по Украине, фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n194111-rashisty-udarili-ballisticheskoy-raketoy-po-odesschine-sily-oborony.html

Ракурс

Росіяни вкотре вдарили балістикою по Одещині.

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Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру, — вказано в повідомленні. — Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

В результаті зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств — у неї акубаротравма.

Крім того, опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу Shahed-131/136 вже в іншому напрямку.