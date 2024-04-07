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Российские захватчики совершили очередную ракетную атаку по Украине, фото: Силы обороны юга Украины

Рашисты ударили баллистической ракетой по Одесщине — Силы обороны

7 апр 2024, 09:22
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Росіяни вкотре вдарили балістикою по Одещині.


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Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру, — вказано в повідомленні. — Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

В результаті зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств — у неї акубаротравма.

Крім того, опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу Shahed-131/136 вже в іншому напрямку.

Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною, — зазначають у Силах оборони. — Падінням уламків збитих БПЛА пошкоджено кілька будівель та автівки.

Источник: Ракурс


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