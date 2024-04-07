Рашисти вдарили балістичною ракетою по Одещині — Сили оборониhttps://racurs.ua/ua/n194111-rashysty-vdaryly-balistychnou-raketou-po-odeschyni-syly-oborony.htmlРакурс
Росіяни вкотре вдарили балістикою по Одещині.
Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру, — вказано в повідомленні. — Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
В результаті зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств — у неї акубаротравма.
Крім того, опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу Shahed-131/136 вже в іншому напрямку.
Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною, — зазначають у Силах оборони. — Падінням уламків збитих БПЛА пошкоджено кілька будівель та автівки.