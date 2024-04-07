Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку по Україні, фото: Сили оборони півдня України

Рашисти вдарили балістичною ракетою по Одещині — Сили оборони

7 кві 2024, 09:22
999

Росіяни вкотре вдарили балістикою по Одещині.


.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру, — вказано в повідомленні. — Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

В результаті зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств — у неї акубаротравма.

Крім того, опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу Shahed-131/136 вже в іншому напрямку.

Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною, — зазначають у Силах оборони. — Падінням уламків збитих БПЛА пошкоджено кілька будівель та автівки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів