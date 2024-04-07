Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n194117-ukrainskiy-dron-porazil-rszo-uragan-rashistov-na-territorii-rf-video.html

Ракурс

Український дрон на території рф вразив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».

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Відповідне відео сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Дуже рідкісний випадок — дроном уражено РСЗВ Ураган, — зазначається в описі відео. — Воїни підрозділу Chimera на території БНР вполювали російську БМ-27.

На відео показано, як FPV-дрон завдає удару по ворожому «Урагану», котрий рухається по одній із доріг.