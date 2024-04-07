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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Украинский дрон поразил РСЗО «Ураган» рашистов на территории рф (ВИДЕО)

7 апр 2024, 12:31
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Український дрон на території рф вразив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».


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Відповідне відео сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Дуже рідкісний випадок — дроном уражено РСЗВ Ураган, — зазначається в описі відео. —  Воїни підрозділу Chimera на території БНР вполювали російську БМ-27.

На відео показано, як FPV-дрон завдає удару по ворожому «Урагану», котрий рухається по одній із доріг.

Источник: Ракурс


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