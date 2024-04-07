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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Український дрон вразив РСЗВ «Ураган» рашистів на території рф (ВІДЕО)

7 кві 2024, 12:31
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Український дрон на території рф вразив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган».


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Відповідне відео сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Дуже рідкісний випадок — дроном уражено РСЗВ Ураган, — зазначається в описі відео. —  Воїни підрозділу Chimera на території БНР вполювали російську БМ-27.

На відео показано, як FPV-дрон завдає удару по ворожому «Урагану», котрий рухається по одній із доріг.

Джерело: Ракурс


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