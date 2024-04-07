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Ракурс
Россияне расстреляли возле Крынок трех украинских пленных

Россияне расстреляли возле Крынок трех украинских пленных

7 апр 2024, 18:23
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У прокуратурі повідомили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу російськими військовими українських військовополонених в Кринках на Херсонщині.


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7 квітня був опублікований запис в одному з telegram-каналів, де зафіксовано, як військові рф розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

На відео видно, у беззбройних нерухомих військових здійснюється кілька пострілів, ймовірно з автомата.

В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил, — повідомили в Офісі генпрокурора.

Источник: Ракурс


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