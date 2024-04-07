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Россияне расстреляли возле Крынок трех украинских пленных
Россияне расстреляли возле Крынок трех украинских пленныхhttps://racurs.ua/n194132-rossiyane-rasstrelyali-vozle-krynok-treh-ukrainskih-plennyh.htmlРакурс
У прокуратурі повідомили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу російськими військовими українських військовополонених в Кринках на Херсонщині.
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7 квітня був опублікований запис в одному з telegram-каналів, де зафіксовано, як військові рф розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
На відео видно, у беззбройних нерухомих військових здійснюється кілька пострілів, ймовірно з автомата.
В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.
Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил, — повідомили в Офісі генпрокурора.