Росіяни розстріляли біля Кринок трьох українських полонених

https://racurs.ua/ua/n194132-rosiyany-rozstrilyaly-bilya-krynok-troh-ukrayinskyh-polonenyh.html

Ракурс

У прокуратурі повідомили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу російськими військовими українських військовополонених в Кринках на Херсонщині.

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7 квітня був опублікований запис в одному з telegram-каналів, де зафіксовано, як військові рф розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

На відео видно, у беззбройних нерухомих військових здійснюється кілька пострілів, ймовірно з автомата.

В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.