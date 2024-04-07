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Ракурс
В Харьковской области допускают принудительную эвакуацию семей с детьми из двух районов

В Харьковской области допускают принудительную эвакуацию семей с детьми из двух районов

7 апр 2024, 20:21
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Місцева влада розглядає можливість примусової евакуації дітей з північної частини Харківщини.


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Йдеться про Харківський та Богодухівський район — так званий Золочівський напрямок.

Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 7 квітня в ефірі телемарафону.

Він також підкреслив, що останніми часом спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації.

Щодо електропостачання: наразі діють планові відключення світла. Є нестача потужностей. Але загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігається.

Раніше на Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.

Источник: Ракурс


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