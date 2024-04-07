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В Харьковской области допускают принудительную эвакуацию семей с детьми из двух районов
В Харьковской области допускают принудительную эвакуацию семей с детьми из двух районовhttps://racurs.ua/n194137-v-harkovskoy-oblasti-dopuskaut-prinuditelnuu-evakuaciu-semey-s-detmi-iz-dvuh-rayonov.htmlРакурс
Місцева влада розглядає можливість примусової евакуації дітей з північної частини Харківщини.
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Йдеться про Харківський та Богодухівський район — так званий Золочівський напрямок.
Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 7 квітня в ефірі телемарафону.
Він також підкреслив, що останніми часом спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації.
Щодо електропостачання: наразі діють планові відключення світла. Є нестача потужностей. Але загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігається.
Раніше на Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.