У Харківській області допускають примусову евакуацію родин з дітьми з двох районів

https://racurs.ua/ua/n194137-u-harkivskiy-oblasti-dopuskaut-prymusovu-evakuaciu-rodyn-z-ditmy-z-dvoh-rayoniv.html

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Місцева влада розглядає можливість примусової евакуації дітей з північної частини Харківщини.

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Йдеться про Харківський та Богодухівський район — так званий Золочівський напрямок.

Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 7 квітня в ефірі телемарафону.

Він також підкреслив, що останніми часом спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації.

Щодо електропостачання: наразі діють планові відключення світла. Є нестача потужностей. Але загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігається.

Раніше на Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.