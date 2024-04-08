россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины. Фото:

https://racurs.ua/n194145-rossiya-primenyaet-novuu-taktiku-dlya-udarov-po-energosisteme-ukrainy-ft.html

Ракурс

Країна-агресор рф застосовує нову тактику ударів по енергетиці України.

.

Ворог тепер не проводить масовані обстріли, а зосередився на ударах високоточними ракетами. Упродовж 22−29 березня ворог завдав ударів по семи теплових електростанціях, а також двох гідроелектростанціях у менш захищених регіонах, ніж Київ. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити до наступної зими. Про це повідомило видання Financial Times.

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко розповів, що головною ціллю компанії є відновити якомога більше до жовтня. Група втратила близько 80% виробництва внаслідок ударів, а п’ять теплоелектростанцій були змушені зупинити роботу. Вже є план відновлення близько половини пошкоджених енергоблоків. Це можна буде зробити в тому випадку, якщо нових атак не буде.

Якщо раніше росіяни атакували електропідстанції й трансформатори по всій країні, то зараз б’ють по електростанціях в окремих регіонах, щоб знищити їх повністю.

А керівник відділу комунікацій «Укренерго» Марія Цатурян зазначила, що окупанти застосовують проти п’яти-шести енергетичних об'єктів в одному регіоні ту ж саму кількість ракет, яку застосовували під час масованих ударів у 2022−2023 роках.

Також росія почала застосовувати для обстрілів цих об'єктів дорогі високоточні балістичні ракети. А вилку кількість БПЛА ворог спрямовує для ураження трансформаторів.

Нагадаємо, у Харкові на відновлення ТЕЦ-5 знадобиться не один рік, бо цей енергетичний об'єкт втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова. Зараз живлення міста відбувається з інших регіонів.

Джерело: Financial Times