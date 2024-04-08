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Ракурс
Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области. Фото: ГСЧС

Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области (ФОТО)

8 апр 2024, 13:50
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Російський обстріл прикордоння Сумської області пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ.


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Ворог гатив з артилерії по одному з населених пунктів Сумському району. Було пошкоджене приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу — осколки посікли облицювання стін, ворота та пожежні автомобілі. Про це 8 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У момент удару рятувальники знаходилися в укритті, тому ніхто не постраждав.

Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині. Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині. Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 березня російські окупанти спрямували ударні безпілотники на територію навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС у Харківській області. Було частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального закладу.

Источник: Ракурс


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