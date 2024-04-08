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Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области. Фото: ГСЧС
Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области (ФОТО)https://racurs.ua/n194152-rossiyane-obstrelyali-pojarnuu-chast-v-sumskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російський обстріл прикордоння Сумської області пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ.
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Ворог гатив з артилерії по одному з населених пунктів Сумському району. Було пошкоджене приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу — осколки посікли облицювання стін, ворота та пожежні автомобілі. Про це 8 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
У момент удару рятувальники знаходилися в укритті, тому ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 7 березня російські окупанти спрямували ударні безпілотники на територію навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС у Харківській області. Було частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального закладу.