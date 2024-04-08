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Убийство в фуникулере: 16-летнего парня толкнул страж порядка, фото - Специализированная прокуратура
Убийство в Киевском фуникулере — 16-летнего футболиста толкнул правоохранительhttps://racurs.ua/n194159-ubiystvo-v-kievskom-funikulere-16-letnego-futbolista-tolknul-pravoohranitel.htmlРакурс
Убивство сталося на верхній станції фунікулера в Києві. Рух тут зупинили приблизно о 20.00.
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8 квітня стало відомо про смерть 16-річного вихованця СДЮСШ «Зміна» Максима Матерухіна. Цю інформацію підтвердили у клубі та в Дербюро розслідувань.
У вбивстві підозрюють водія правоохоронного органу. Між ним і 16-річним хлопцем на станції виник конфлікт. Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї.
Максим помер на місці.
Про суть конфлікту у ДБР не повідомили, наразі тривають допити свідків.
Слідчі повідомили, що правоохоронця затримали та вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.
Судячи з фото, які розповсюджували в Телеграм, загиблий вдарився головою об вікно станції
У ДБР журналістам BBC-Україна уточнили, що 30-річний затриманий працював в Управлінні державної охорони. Там почали внутрішнє службове розслідування. Чоловіку готуються оголосити підозру в умисному вбивстві. Затриманому може загрожувати від 7 до 15 років тюрми.