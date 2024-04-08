Убийство в фуникулере: 16-летнего парня толкнул страж порядка, фото - Специализированная прокуратура

https://racurs.ua/n194159-ubiystvo-v-kievskom-funikulere-16-letnego-futbolista-tolknul-pravoohranitel.html

Ракурс

Убивство сталося на верхній станції фунікулера в Києві. Рух тут зупинили приблизно о 20.00.

.

8 квітня стало відомо про смерть 16-річного вихованця СДЮСШ «Зміна» Максима Матерухіна. Цю інформацію підтвердили у клубі та в Дербюро розслідувань.

У вбивстві підозрюють водія правоохоронного органу. Між ним і 16-річним хлопцем на станції виник конфлікт. Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї.

Максим помер на місці.

Про суть конфлікту у ДБР не повідомили, наразі тривають допити свідків.

Слідчі повідомили, що правоохоронця затримали та вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Судячи з фото, які розповсюджували в Телеграм, загиблий вдарився головою об вікно станції