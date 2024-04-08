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Вбивство у фунікулері: 16-річного хлопця штовхнув правоохоронець, фото - Спеціалізована прокуратура

Вбивство у Київському фунікулері — 16-річного футболіста штовхнув правоохоронець

8 кві 2024, 16:38
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Убивство сталося на верхній станції фунікулера в Києві. Рух тут зупинили приблизно о 20.00.


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8 квітня стало відомо про смерть 16-річного вихованця СДЮСШ «Зміна» Максима Матерухіна. Цю інформацію підтвердили у клубі та в Дербюро розслідувань.

У вбивстві підозрюють водія правоохоронного органу. Між ним і 16-річним хлопцем на станції виник конфлікт. Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї.

Максим помер на місці.

Про суть конфлікту у ДБР не повідомили, наразі тривають допити свідків.

Слідчі повідомили, що правоохоронця затримали та вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Судячи з фото, які розповсюджували в Телеграм, загиблий вдарився головою об вікно станції

У ДБР журналістам BBC-Україна уточнили, що 30-річний затриманий працював в Управлінні державної охорони. Там почали внутрішнє службове розслідування. Чоловіку готуються оголосити підозру в умисному вбивстві. Затриманому може загрожувати від 7 до 15 років тюрми.

Джерело: Ракурс


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