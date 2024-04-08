В Белополье от авиаудара россиян людей спасла быстрая реакция на тревогу

https://racurs.ua/n194170-v-belopole-ot-aviaudara-rossiyan-ludey-spasla-bystraya-reakciya-na-trevogu-foto-video.html

Ракурс

Удень 8 квітня росіяни скинули чотири керованих авіабомби (КАБи) на центр міста Білопілля Сумської області.

.

Загинула жінка, троє людей отримали поранення. Один із поранених — у важкому стані, повідомляє Сумська ОВА. Руйнувань зазнали заклади торгівлі, будівля міської ради, знищено автотранспортні засоби.

Як зазначив голова ОВА Володимир Артюх, більшої кількості жертв вдалося уникнути завдяки тому, що після сигналу повітряної тривоги люди встигли спуститися в укриття.

У ДСНС розповіли, що коли рятувальники прибули на місце події, ситуація була складною, оскільки горіли транспортні засоби. Пошкоджень зазнали житлові будинки, в тому числі багатоквартирні та інші цивільні будівлі, що знаходилися в епіцентрі удару.

Окрім ліквідації пожежі автомобілів, паралельно проводилось обстеження пошкоджених будівель. Громадян під завалами не виявили, проте одна людина загинула. Також є інформація про травмованих.