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В Сумской области на мини подорвались военные, фото: «Украинская правда»

Трое военных подорвались на мине в Сумской области

9 апр 2024, 09:23
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На Сумщині під час виконання бойового завдання загинули троє військовослужбовців.


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Про це повідомила 105-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Загинули військовослужбовці 83-го окремого батальйону цієї бригади:

  • молодший лейтенант Олег Плахотний, командир взводу роти вогневої підтримки;
  • cолдат Андрій Сисак, снайпер роти вогневої підтримки;
  • cтарший солдат Петро Тененський, механік-водій танкового взводу роти вогневої підтримки.

Міський голова Збаража Роман Полікровський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що військові 5 квітня підірвалися на міні в районі населеного пункту Шевченкове Охтирського району Сумської області.

Источник: Ракурс


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