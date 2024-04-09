Трое военных подорвались на мине в Сумской области

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Сумской области на мини подорвались военные, фото: «Украинская правда»
Трое военных подорвались на мине в Сумской областиhttps://racurs.ua/n194179-troe-voennyh-podorvalis-na-mine-v-sumskoy-oblasti.htmlРакурс
На Сумщині під час виконання бойового завдання загинули троє військовослужбовців.
.
Про це повідомила 105-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
Загинули військовослужбовці 83-го окремого батальйону цієї бригади:
- молодший лейтенант Олег Плахотний, командир взводу роти вогневої підтримки;
- cолдат Андрій Сисак, снайпер роти вогневої підтримки;
- cтарший солдат Петро Тененський, механік-водій танкового взводу роти вогневої підтримки.
Міський голова Збаража Роман Полікровський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що військові 5 квітня підірвалися на міні в районі населеного пункту Шевченкове Охтирського району Сумської області.