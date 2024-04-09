Троє військових підірвалися на міні на Сумщині

На Сумщині на міні підірвалися військові, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n194179-troie-viyskovyh-pidirvalysya-na-mini-na-sumschyni.html

Ракурс

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинули троє військовослужбовців.

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Про це повідомила 105-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Загинули військовослужбовці 83-го окремого батальйону цієї бригади:

молодший лейтенант Олег Плахотний, командир взводу роти вогневої підтримки;

cолдат Андрій Сисак, снайпер роти вогневої підтримки;

cтарший солдат Петро Тененський, механік-водій танкового взводу роти вогневої підтримки.

Міський голова Збаража Роман Полікровський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що військові 5 квітня підірвалися на міні в районі населеного пункту Шевченкове Охтирського району Сумської області.