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Атака на авиационный центр в рф, скриншот видео

Беспилотники ГУР атаковали авиацентр в Воронежской области рф — СМИ (ВИДЕО)

9 апр 2024, 11:33
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Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України в ніч на сьогодні, 9 квітня, атакували Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області рф.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело у розвідці.

Уночі дрони ГУР атакували Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Це 711 авіаційний завод, — розповів співрозмовник агентства.

Зазначається, що за попередніми даними розвідки, було уражено виробничий цех.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео нічної повітряної атаки по Воронезькій області, на одному з яких, зокрема, подія супроводжується потужним наземним вибухом. Влада рф заявила про нібито збиття кількох безпілотників.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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