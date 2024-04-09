Рашисты продолжают атаковать энергоинфраструктуру Украины

https://racurs.ua/n194184-rashisty-atakovali-vysokovoltnye-podstancii-na-poltavschine-i-lvovschine-minenergo.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по енергетичній інфраструктурі України.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Ворог здійснив такі атаки:

атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині — на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання;

атакував високовольтну підстанцію на Львівщині — зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак.

Крім того, через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено.