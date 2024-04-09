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Рашисты продолжают атаковать энергоинфраструктуру Украины

Рашисты атаковали высоковольтные подстанции на Полтавщине и Львовщине — Минэнерго

9 апр 2024, 11:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 квітня, здійснили чергову повітряну атаку по енергетичній інфраструктурі України.


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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Ворог здійснив такі атаки:

  • атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині — на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання;
  • атакував високовольтну підстанцію на Львівщині — зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак.

Крім того, через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено.

Источник: Ракурс


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