Украина получила от США конфискованное оружие

https://racurs.ua/n194196-ukraina-poluchila-ot-ssha-konfiskovannoe-orujie.html

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США передали Україні конфісковану зброю, яку Іран адресував хуситам.

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Українським військовим передали понад 5 тис. автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тис. патронів калібру 7,62 мм.

Про це повідомило Центральне командування США.

Ці стрілецька зброя та боєприпаси були вилучені з чотирьох транзитних суден без громадянства в період з травня 2021 року до лютого 2023 року. Іранський Корпус вартових ісламської революції планував передати зброю та боєприпаси хуситам.