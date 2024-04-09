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Ракурс
США передали Україні конфісковану зброю, яку Іран адресував хуситам

Україна отримала від США конфісковану зброю

9 кві 2024, 17:07
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США передали Україні конфісковану зброю, яку Іран адресував хуситам.


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Українським військовим передали понад 5 тис. автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тис. патронів калібру 7,62 мм.

Про це повідомило Центральне командування США.

Ці стрілецька зброя та боєприпаси були вилучені з чотирьох транзитних суден без громадянства в період з травня 2021 року до лютого 2023 року. Іранський Корпус вартових ісламської революції планував передати зброю та боєприпаси хуситам.

Джерело: Ракурс


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